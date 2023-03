Eisdielen in Hilden Übersicht zu Öffnungszeiten, Preisen und Eissorten

Das Eiscafé Lisboa am Fritz-Gressard-Platz 3 hat in den Wintermonaten von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, in den Sommermonaten können sich Kundinnen und Kunden noch bis 21 Uhr über eine kühle Erfrischung freuen. Eine Kugel kostet zurzeit 1,20 Euro. In den Sommermonaten gibt es bis zu 38 verschiedene Sorten, im Winter sind es ungefähr halb so viele.