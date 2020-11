Kostenpflichtiger Inhalt: Themenwoche Bauen & Stadtentwicklung : Hier wird in Hilden gebaut

Die aktuell größte und teuerste Baustelle der Stadt in Hilden: das Oberstufenzentrum im Holterhöfchen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Stadtpark Baustellen zeugen von Wachstum und Fortschritt – wenn sie jedoch für ein Verkehrschaos sorgen, können sie auch ziemlich nerven. Die Stadt lässt momentan an vielen Stellen in die Höhe und in die Tiefe bauen, wie unser Überblick zeigt.