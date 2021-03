Polizeieinsatz in Innenstadt : Überfallalarm in Hildener Postfiliale löst aus

Die Polizisten sicherten auch die Seitenstraßen wie hier die Schulstraße ab. Foto: Tobias Dupke

Hilden Großeinsatz für die Polizei am Freitag in der Hildener Innenstadt. Der Überfallalarm der Postfiliale und der Postbank an der Robert-Gies-Straße hatte ausgelöst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um kurz vor 10 Uhr rasen am Freitag aus allen Teilen Hildens Polizeiautos in die Innenstadt – erst mit Martinshorn, kurz vor ihrem Ziel nur noch mit Blaulicht. Die Beamten postieren sich mit ihren Fahrzeugen rund um die Robert-Gies-Straße.

Einige Polizisten steigen aus den Autos aus und beobachten die Postfiliale mit der Hand an der Waffe – allerdings so versteckt, dass sie nicht auf den ersten Blick gesehen werden. In der Filiale wurde kurz zuvor der Überfallalarm ausgelöst, die Situation ist in den ersten Minuten noch unklar.

Doch als die ersten Kunden wieder aus der Post kommen und neue Kunden hineingehen, löst sich die Spannung ein wenig. Die Polizisten beobachten die Lage jedoch weiter. Auch auf den Seitenstraßen wie Klotz- und Schulstraße stehen mittlerweile Einsatzkräfte.