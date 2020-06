Aus dem Polizeibericht : Überfall auf Tankstelle: Räuber erbeutet Zigaretten

Die Polizei hofft nach dem Raub auf eine Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in Hilden auf Hinweise. Foto: dpa/Silas Stein

Hilden Ein etwa 40-jähriger Mann hat am Montag eine Tankstelle an der Düsseldorfer Straße in Hilden überfallen und ist mit erbeuteten Zigaretten geflüchtet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei am Abend berichtete, betrat der Räuber gegen 13.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Zielstrebig ging er auf die Zigarettenauslage hinter der Verkaufstheke zu und bediente sich dort. Als die zu dieser Zeit dort tätige Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach, dass er hinter der Theke nichts zu suchen habe, schubste der Mann die Frau zur Seite. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem die Kassiererin glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der Mann flüchtete im Anschluss mit seiner Beute (mehrere Schachteln Zigaretten) zu Fuß in Richtung Benrath. Daraufhin alarmierte die Frau die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Der Täter wird beschrieben: etwa 40 Jahre alt, „mitteleuropäisches Erscheinungsbild“, normale Statur, hatte eine Glatze sowie einen Bart, trug eine rote Regenjacken eine dunkelgrüne Jeanshose, weißeTurnschuhe sowie einen weißen Mundschutz. Die Ermittler hoffen auf Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.

(dts)