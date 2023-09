Kriminalität in Hilden Unbekannter raubt Bargeld in dreistelliger Höhe

Nach einem Raubdelikt in Hilden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Und das war passiert: Gegen 10.45 Uhr hatte am Mittwoch, 6. September, ein Paar im Alter von 21 und 24 Jahren mehrere hundert Euro Bargeld an einem Geldinstitut an der Dagobertstraße abgehoben. Mit den Banknoten in der Hand waren die beiden jungen Leute auf der Lindenstraße unterwegs, als sie von einem Mann auf Englisch angesprochen wurden. Unvermittelt wurde der 21-jährige Düsseldorfer geschubst und gleichzeitig wurde ihm das Geld aus der Hand gerissen. Der Räuber stieg in einen grauen SUV der Marke VW ein und fuhr davon. Das Fahrzeug soll ein belgisches Kennzeichen haben. Der Täter soll Englisch mit Akzent gesprochen haben. Der circa 38 Jahre alte Mann wird so beschrieben: Er ist 1,80 Meter groß und hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild, seine kurzen schwarzen Haare hatte er nach hinten gegelt. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer knielangen Jeans. Auffällig ist ein Tattoo am rechten Oberarm. Der SUV wurde von einem etwa 1,70 Meter großen Mann mit grauen Haaren gesteuert. Dieser trug eine Brille und graue Oberbekleidung.