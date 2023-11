Kriminalität in Hilden Jugendliche überfallen Handy-Shop und versprühen Reizgas

Bei einem Überfall auf den O2-Shop an der Mittelstraße in Hilden sind drei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr betraten am Donnerstag, 16. November, drei vermummte Jugendliche das Geschäft. Sie setzten nach Angaben der Polizei Reizgas gegen eine Mitarbeiterin ein, die ebenso wie zwei weitere Personen, die sich im Geschäft aufhielten, leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt wurde. Ob es sich dabei um weitere Mitarbeiter oder um Kunden handelte, konnte die Kreispolizeibehörde noch nicht sagen. Weiterhin fehlen noch konkrete Angaben zur Beute.