Arbeitsmarkt : Überdurchschnittlich viele Arbeitslose in Hilden und Haan

Auch wenn der Januar in der Regel für einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen steht, hebt sich der Start in die neue Dekade von anderen Jahreswechseln ab. Denn momentan sind überdurchschnittlich viele Menschen arbeitslos.

„Die Arbeitskräftenachfrage für an- und ungelernte Personen schwächt sich spürbar ab. Gleichzeitig werden Fachkräfte auch weiterhin dringend gesucht, so dass sie in der Regel nur kurze Zeit arbeitslos sind. Die Zukunft vieler Unternehmen hängt an der Frage, ob sie ausreichend Fachkräfte finden. Darum ist jetzt – zum Jahresanfang – für Betriebe der richtige Zeitpunkt, in die betriebliche Ausbildung oder in die Weiterbildung ihres Personals zu investieren“, erklärt Tymister weiter.