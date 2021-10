Hilden : U79: Maskenverweigerer geht Hildenerin an

Hilden/Düsseldorf Dazu sagt die Rheinbahn: Sie hält die gesetzliche Vorgaben ein, kann und will aber nicht die Bürger erziehen. Eine Videoüberwachung aller Fahrzeuge, auch der alten, sei zu aufwändig.

In Bus und Bahn müssen Fahrgäste nach den Corona-Regeln Mund-Nase-Masken tragen. Als ein Fahrgast in der U79 das ignorierte, sprach Edith Moritz aus Hilden ihn an. Daraufhin ging der Mann sie persönlich an und beleidigte sie. Warum setzt die Rheinbahn nicht die vorgeschriebene Maskenpflicht durch, fragt sie das Verkehrsunternehmen. „Ihre Verärgerung können wir durchaus nachvollziehen“, antwortete jetzt die Rheinbahn: „Jedoch halten wir eine Fristsetzung und Ihre Vermutung, wir würden Sie nicht ernst nehmen, für unverhältnismäßig.“ Die interne Bearbeitungszeit umfasse einen Rahmen von 14 Tagen. Die Rheinbahn habe zudem versucht, die Hildenerin telefonisch zu erreichen,weil das Thema komplex sei.