Hilden/Haan : Gesucht: Bewerber für das Siegel „typisch Neanderland“

Hilden/Haan Frisches Landbrot, Fruchtaufstriche von heimischen Obstbäumen oder Bienenhonig von bunten Blumenwiesen: Regionales ist en vogue, der Kreis Mettmann fördert den Trend zu regionalen Angeboten, in dem er Hersteller, Gastgeber und Landerlebnisse auf Antrag mit dem Siegel „Typisch Neanderland“ auszeichnet.

Auf Firmen, die das Siegel nutzen dürfen, warten viele Vorteile: Regionaltypische Produkte werden durch touristische Vermarktung sowohl bei Besuchern als auch bei den Menschen vor Ort ins Bewusstsein gerufen. Neue Kundenkreise werden erreicht. Die Zertifizierung ist kostenfrei. Kriterien stehen im Netz auf www.neanderland.de/regionalgeniessen/typischneanderland zum Download bereit. Weitere Fragen beantwortet Anette Pesler telefonisch unter 02104-992053 oder per E-Mail via anette.pesler@kreis-mettmann.de. Das Siegel zeigt das Engagement von Betrieben und fungiert als Werbung in eigener Sache.