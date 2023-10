Menschen in Hilden TuS 96 Hilden trauert um seinen ehemaligen Abteilungsleiter

Der gebürtige Mühlheimer war seit 1977 engagiertes Mitglied im TuS 96 Hilden. Er rief die Schwimmabteilung des Vereins ins Leben. Der Schwimmmeister stand viele Jahre lang den Mitgliedern gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. „Insbesondere der Kontakt zu den Nachwuchsübungsleitern und Helfern lag ihm zu jeder Zeit am Herzen und machte ihn zu einem festen Fixpunkt in der Abteilung“, schreibt Michael Wegmann, Vorsitzender des zweitgrößten Sportvereins in Hilden. Und weiter: „Wir danken der Familie Drosten für viele Jahrzehnte der Unterstützung unseres Vereines und der Schwimmabteilung. Wir konnten uns zu jeder Zeit auf euch verlassen. Der Tod von Gustav Drosten hinterlässt in unserem Verein eine große Lücke.“ Der gesamte Verein sei in tiefer Trauer und man wünsche Angehörigen und Freunden viel Kraft in dieser schwierigen Phase, teilte Wegmann außerdem mit.