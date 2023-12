Politik iin Hilden Notunterkunft am Weidenweg bleibt länger unbewohnt

In Hilden hatte die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass die Belegungssituation durch Zuweisungen, Aus- und Umzüge sowie andere Faktoren sehr dynamisch sei. Wie viele Personen – nun voraussichtlich ab der zweiten Januarwoche – zunächst am Weidenweg untergebracht werden, ist daher offen und hänge auch von den Zuweisungen und der Kapazitätsentwicklung in den übrigen Unterkünften ab, hatte Dezernent Sönke Eichner Anfang Dezember erklärt. Die Zahl der offenen Plätze in regulären Unterkünften bewegte sich in den vergangenen Wochen allerdings unter dem nun durch den Königsteiner Schlüssel neu definierten Wert von zusätzlichen 40 Personen, die in Hilden unterzubringen sind, sodass mit einer zeitnahen Belegung der Sporthalle im Süden der Stadt gerechnet werden muss.