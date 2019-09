Sendung mit der Maus : Türöffner-Tag ermöglicht spannende Einblicke

Die Segelschule am Unterbacher See öffnet am 3. Oktober ihre Türen für Mausfans. . Foto: Anne Orthen (ort)

Zum neunten Mal öffnen am Tag der Deutschen Einheit Unternehmen auch in unserer Region für Kinder. Noch gibt es freie Plätze.

„Tür auf“ heißt es am Donnerstag, 3. Oktober, in vielen Firmen und Institutionen in ganz Deutschland. Der „Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus“ soll Kindern die Möglichkeit geben, Sachgeschichten live vor Ort zu erleben. Auch in unserer Region gibt es einige Angebote. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich per Mail anmelden. Einige Türen sind aber bereits wegen Überfüllung geschlossen. Wer es in diesem Jahr nicht schafft, mehr zu seinem Lieblingsthema zu erfahren, sollte im kommenden Jahr die Internetseite www.wdrmaus.de im Auge behalten. Ein Überblick über die Angebote rund um Hilden und Haan.

Segelschule Unterbacher See

Info Türöffner-Tag gibt es bereits seit 2011 Premiere war am 10. Juli 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der Maus. Seitdem öffnen jedes Jahr überall in Deutschland Mausfans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind. In Fabriken, Forschungslaboren, Stadien, Bauernhöfen, Theatern, Rathäusern, Handwerksbetrieben und an vielen anderen Veranstaltungsorten können kleine und große Mausfans an diesem Tag Sachgeschichten live erleben. Auf der Internetseite der Aktion (www.wdrmaus.de) gibt es einen Überblick über alle Stationen.

Für Kinder, die einmal unbeschwert das Segeln ausprobieren und dabei entdecken wollen, wie es ist, sich auf dem Wasser zu bewegen, ohne dabei zu schwimmen, zu trampeln oder zu rudern, zeigt die Segelschule des Unterbacher See das Geheimnis, den Wind zu nutzen. Die Wassersportinteressierten haben die Möglichkeit allein, zu zweit oder in einer Gruppe auf einem kleinen Segelboot unter Aufsicht zu segeln. Voraussetzung: Spaß am Wasser haben und 15 Minuten schwimmen können! Eine Schwimmweste wird selbstverständlich gratis ausgegeben. Die Türen der Segelschule öffnen sich für Kinder zwischen 7 und 10 Jahre in der Zeit von 11 bis 17 Uhr, die Teilnehmerzahl ist auf 100 Kinder begrenzt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl, sollte schnellstmöglich die Anmeldung bei der Segelschule erfolgen: segelschule@unterbachersee.de

Capio Klinik im Park

(bereits ausgebucht)

Die Klinik an der Hagelkreuzstraße 37 in Hilden öffnet die Türe, und der Chefarzt zeigt an einem Modell, wie eine Laser-OP gemacht wird. Die Kinder können selbst nähen und wickeln, eine Bewegungseinheit durchführen und einen 3D-Scanner bedienen.

Musikschule und Tonstudio

Moderntune Musikunterricht (Poensgenstraße 17, Langenfeld) öffnet von 12 bis 15 Uhr die Tür zur privaten Musikschule. Dort gibt es viele Instrumente, Gitarren, Schlagzeuge oder auch Keyboards zu sehen. Die Kinder bekommen Einblicke in den Instrumentalunterricht. Im Tonstudio erklären Experten, was sie mit den Tönen anstellen können. Altersempfehlung: 6-14 Jahre, Anmeldung unter info@moderntune.de

Wing-Tsjun-Schule

Die Langenfelder Wing Tsjun Akademie (Kronprinzstraße 90a) öffnet von 11 bis 14 Uhr die Tür zu chinesischer Kampfkunst. Wie schnell kann ein Mensch schlagen? Wie ist es für kleine Menschen möglich, sich auch gegen Große zu wehren? Und was hat es mit chinesischer Kalligrafie (der Kunst des Schönschreibens) auf sich? Altersempfehlung: 4-14 Jahre. Anmeldung unter headoffice@wingtsjun.com

Kinder- und Jugendhospiz