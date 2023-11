Historisches aus Hilden Truhe kehrt nach mehr als 100 Jahren zurück in die Itterstadt

„Ich freue mich sehr, dass die Truhe wieder in Hilden aufgenommen und in Ehren gehalten wird, und vermache sie der Stadt gerne“, sagt Wilfried Krüger, der selbst in Hilden groß geworden ist. Sein Vater wurde 1948 als evangelischer Pfarrer im Südbezirk eingesetzt und blieb dort bis zu seiner Pensionierung. Die Familie wohnte im Pfarrhaus an der Neustraße. Später ist auch Krüger selbst Pfarrer geworden und arbeitete im Leverkusener Stadtteil Rheindorf in einer Schulpfarrstelle an der dortigen Gesamtschule. Er selbst verabschiedet sich aus der Region. „Jetzt bin ich im Ruhestand und habe nach dem Tod meiner Frau das Leverkusener Haus verkauft und bin nach Schleswig übergesiedelt.“