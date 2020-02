Bilanz : Sparkasse HRV erreicht trotz Gegenwind ihre Ziele

Hilden/Ratingen/Velbert Trotz schwieriger Rahmenbedingungen kann der Vorstand mit dem Geschäftsjahr 2019 durchaus zufrieden sein.

Eine wichtige Kennziffer ist die Bilanzsumme, also die Summe aller Vermögensgegenstände auf der Aktiv- und Passivseite einer Bilanz. „Unterm Strich“ ist sie um 4,1 Prozent auf nunmehr etwa 3,5 Mrd. Euro gestiegen. Dazu passt, dass die Ertragslage der Sparkasse HRV nach wie vor solide sei, so dass auch in diesem Geschäftsjahr eine Ausschüttung an die Träger möglich sei, sagt Buschmann. Wie hoch die Ausschüttung an die drei kommunalen Träger (Hilden, Ratingen und Velbert sind Gesellschafter) sei, bestimme der Verwaltungsrat. In den vorigen Jahren lag diese Ausschüttung bei etwa zwei Millionen Euro.