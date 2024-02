Stadtbedienstete in Hilden Zu viel Personal in Zeiten leerer Kassen?

In Summe waren zum 31. Dezember vergangenen Jahres 1037 Personen bei der Stadt Hilden beschäftigt. Zum Vergleich: Die Stadtverwaltung in Ratingen ist mit 1100 Beschäftigten ähnlich groß wie die in Hilden. Umgerechnet auf die Zahl der Einwohner fällt die Diskrepanz ins Auge. Kommen in Ratingen auf einen städtischen Mitarbeiter 79 Bürger, sind es in Hilden nur 52. Genau 65 Einwohner pro Beschäftigten sind es in Mettmann. Auf städtischer Ebene beschäftigt die 39.000 Einwohner zählende Kreisstadt also nur rund 600 Mitarbeiter. Allerdings ist der Personalbedarf wohl höher. Zahlreiche Planstellen seien derzeit unbesetzt und die Arbeitsbelastung in der Verwaltung hoch.