Hilden/Haan : „Immobilien erweisen sich als krisenfest“

Hilden Auch bei Wohneigentum sind die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Besichtigt wird per Video.

Jacobs Dass sich noch keine verlässlichen Aussagen zur langfristigen Entwicklung der Immobilienpreise in Zeiten von Covid-19 treffen lassen, hängt vor allem damit zusammen, dass bis dato nur wenig Marktdaten vorhanden sind. Entsprechend kann über die Zukunft nur gemutmaßt werden. Die Experten an unserem Unternehmenssitz in Hamburg zeigen sich allerdings zuversichtlich, denn die Anlageform Immobilie erweist sich zurzeit wieder einmal als krisenfest. Gerade in unsicheren Zeiten wird Wohneigentum als sicherer Anker empfunden.