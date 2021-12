Projektwoche im Hildener Grundschulverbund Schulstraße : Der Rhythmus reißt die Zuhörer einfach mit

Hilden Dank finanzieller Unterstützung durch die Hamann-Stiftung erlebten 266 Kinder des Grundschulverbunds Schulstraße eine unvergessliche Projektwoche mit der Argandona Trommelwelt.

Aufgeregt wirbeln sie in der Turnhalle umher, als bunte Schmetterlinge, süße Mäuse, putzige Eisbären, drollige Eulen und funkelnde Sterne verkleidet. Was hier wie ein Kostümball wirkt, ist die Szenerie der anstehenden Aufführung einer außergewöhnlichen Trommelreise, für die die Kinder des Grundschulverbunds Schulstraße vier Tage voller Herzblut gelernt, geprobt und kräftig getrommelt haben. Sogar Tonspuren haben die Kinder professionell aufgenommen, um einen perfekten Bühnenauftritt hinzulegen. Eine großartige Erfahrung, fasst Joni zusammen: „Am ersten Tag mussten wir uns noch an die Trommeln gewöhnen, aber danach hat es richtig viel Spaß gemacht“, erzählt der Zehnjährige in seinem weißen Eisbärenkostüm. Er hat eine der wenigen Hauptrollen ergattert und spielt den Anführer der weißen Bären.