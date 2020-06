Hildener Stadtwald : Unser Wald kommt nicht zur Ruhe

Hilden Die seit Jahren herrschende Sommerdürre auf der einen und der erhöhte Besucherandrang durch die Corona-Krise auf der anderen Seite machen dem Hildener Stadtwald zunehmend zu schaffen.

„Der Hildener Stadtwald besteht größtenteils aus sandigen Substraten, die Wasser ohnehin nicht gut speichern können“, erklärt Stadtförster Dennis Anders. Und weil sich die Sommerdürre seit Jahren fortsetzt, füllen sich die wichtigen Wasserspeicher in den Bodenschichten ab etwa 1,80 Meter Tiefe nicht wieder auf. „In den Trockenzeiten fehlen sie dann den Bäumen als Reserve. Das hat zur Folge, dass viele Bäume wie zum Beispiel Fichten, Birken, Ahorne und teils auch Buchen leiden, an vielen Stellen erhebliche Trockenheitsschäden zeigen und leider eingehen. Fichtenbestände sterben großflächig ab, und hunderte Einzelbäume im Stadtwald vertrocknen.“

Trotzdem: „Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos“, sagt Dennis Anders. In Hilden habe man bereits früh erkannt, dass man nicht auf große Monokulturen setzen darf. „Dies verhindert, dass die Schäden für den Hildener Stadtwald nicht so ein verheerendes Ausmaß wie in anderen Waldgebieten erreichen.“ Trotzdem werde es für die Stadt in den nächsten Jahrzehnten eine große Aufgabe bleiben, die vorhandenen Schäden auf etwa zehn Prozent der Gesamtfläche aufzufangen und wieder mit klimastabilen Bäumen wie zum Beispiel Traubeneichen, Esskastanien, Douglasien und Lärchen aufzuforsten. „Auch die Anpflanzung von Jungbäumen ist in Zeiten der Dürre kein leichtes Unterfangen. In den letzten Jahren sind viele von ihnen vertrocknet“, erklärt Dennis Anders.