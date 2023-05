Kriminalität in Hilden Trio bedroht 15-Jährigen mit Klappmesser

Die Täter sollen ihn aufgefordert haben, ihnen Wertsachen auszuhändigen. Der junge Hildener rannte in Richtung Grünstraße davon, wobei er seine beigefarbenen Badeschuhe verlor. Das ihn verfolgende Trio entwendete die Schuhe und floh anschließend mitsamt der Tatbeute in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte alarmierte zwar schnell die Polizei, doch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden. Die mutmaßlichen Täter sollen 15 bis 17 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Verdächtigen soll einen Oberlippenbart und eine Basecap getragen haben. Er soll in seiner Bauchtasche das silberne Klappmesser mit sich geführt und eingesetzt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02103/8986410 in Verbindung zu setzen.