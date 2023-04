Alle Messwerte liegen unter den Grenzwerten Trinkwasser-Chlorung in Hilden beendet

Die Maßnahme war Mitte Februar notwendig geworden, um die hohe Qualität des Hildener Trinkwassers zu erhalten. Grund war eine Verunreinigung, die sich ausschließlich im Wasserwerk befand, aber nicht in den Brunnen und im Leitungsnetz. Das ausgelieferte Trinkwasser wurde in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt leicht gechlort, um sicherzugehen, dass es keimfrei ist. An verschiedenen Messstellen im Hildener Leitungsnetz werden die Wasserwerte routinemäßig wöchentlich überprüft.