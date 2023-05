Stadtwald Hilden Trimm-Dich-Pfad wird modernisiert

Im Zentrum der Modernisierung stehen die Geräte und Hinweisschilder, die ausgetauscht oder instandgesetzt werden sollen. Die Kosten betragen 64.500 Euro, wovon 58.000 Euro vom Sportstättenförderprogramm des Landes NRW übernommen werden. In den Siebzigerjahren wollte der Deutsche Sportbund mit dem Wald-Parcours mehr Bewegung in den Alltag bringen. Die Übungen an, auf und mit Balken und Ringen kräftigen die gesamte Muskulatur.