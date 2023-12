Zwei Ehrungen gehen nach Hilden Trialog-Gebäude in Hilden gewinnt Architekturpreis

Die Baugruppe Trialog hat die Jury beeindruckt. Das Bau- und Wohnprojekt sei kooperativ von zwei Architekturbüros entwickelt, geplant und realisiert worden: Jankowski Bürgener Architekten Stadtplaner/Köln sowie Baufrösche Architekten und Stadtplaner/Kassel. „Das Projekt überzeugt die Jury mit der konsequenten Umsetzung eines vielschichtigen und umfassenden Nachhaltigkeitskonzeptes. Die genossenschaftlich organisierte Bauherrschaft ermöglicht die Realisierung eines qualitätvollen Wohnungsbaus für mehrere Generationen in zentraler Lage. Die architektonische Gestalt ist geprägt von Klarheit, Einfachheit und Materialtreue. Die Laubengänge bieten Kommunikationsräume für die Bewohnerschaft. Sie umschließen den Innenhof und setzen Freiraumqualitäten auf den Geschossebenen fort. Als Passivhaus in Holzrahmenbauweise erfülle das Gebäude die aktuellen Ziele der energetischen Optimierung und der Minimierung des CO 2 -Fußabdrucks auch durch Verwendung nachwachsender Rohstoffe“, heißt es in der Begründung. Damit ist das Trialog-Mehrgenerationenhaus auch für den Architekturpreis Nordrhein-Westfalen 2024 nominiert.