41. Tour der Hoffnung Die Benefiztour durch Haan und Hilden hat sich gelohnt

Drei Tage verbrachten die Radfahrerinnen und Radfahrer im Sattel, um in den traditionell grünen Trikots und gelben Helmen wieder Spenden für krebskranke Kinder und Jugendliche zu sammeln. Rund 250 Kilometer zwischen Gießen und Düsseldorf haben sie dabei zurückgelegt. Der Halt in Hilden wurde lange antizipiert. Der Besuch in der Itterstadt sollte sich für die Radfahrer und Prominenten lohnen: Mindesten 1333,11 Euro fanden ihren Weg in die Spendenscheine der Charity-Tour. Nach weiteren Halten in Leichlingen und Langenfeld kamen die 150 Teilnehmer dann am Samstag an ihrem Ziel an der Düsseldorfer Uniklinik an.