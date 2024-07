Im Rahmen einer Spendentour Box-Legende Henry Maske kommt nach Hilden

Mit Unterstützung zahlreicher Sportler und Politiker sei die „Tour der Hoffnung“ seit ihrer Gründung 1983 zur größten, privat organisierten Spendenaktion in Deutschland geworden. Dabei sammelt sie jedes Jahr in einer anderen Region Spenden für krebskranke und leukämiekranke Kinder. In diesem Jahr haben sich neben Henry Maske zahlreiche weitere prominente Sportler angekündigt: Uschi Disl (Biathlon-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin), Kim Kalicki (Welt- und Europameisterin im Zweierbob), Hans-Josef „Jupp“ Kapellmann (Fußball-Weltmeister, deutscher Meister, Europapokal der Landesmeister, Weltpokalsieger) und Laura Nolte (Olympiasiegerin 2022 im Zweierbob). Fest zugesagt für den Besuch in Hilden habe bisher Henry Maske, welche weiteren Sportler dazustoßen, sei aktuell noch unklar.