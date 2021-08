Hilden : Toter: Polizei geht von internistischem Notfall aus

An einem Spielplatz am Topsweg in Hilden war der Mann Freitag blutüberströmt gefunden worden. Er starb wenig später. Foto: Patrick Schüller

Hilden (tobi) Nach weiteren Ermittlungen und einer Obduktion geht die Polizei mit sehr großer Sicherheit davon aus, dass der Mann, der am Freitagabend blutüberströmt auf einem Gehweg in der Nähe des Spielplatzes am Topsweg gefunden worden war, nicht Opfer einer Gewalttat geworden ist.

Wie ein Polizeisprecher am Montag bestätigte, lag ein internistischer Notfall vor. Die Polizei war am Freitag mit einem Großaufgebot ausgerückt, um nach einem möglichen Täter zu suchen. Anwohner hatten den Mann (Jahrgang 1975) gefunden. Ein Rettungshubschrauber sollte ihn ins Krankenhaus bringen. Er starb wenig später trotz Reanimierungsversuchen der Sanitäter. Bereits am Freitagabend vermuteten die Beamten einen internistischen Notfall. Dieser Verdacht hat sich demnach über das Wochenende erhärtet.

(tobi)