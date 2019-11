Hilden : „Ton Steine Scherben“: Kult-Band tritt in Hilden auf

„Ton Steine Scherben“: Kult-Band tritt in Hilden auf

„Ton Scheibe Scherben“ kommen am 15. November nach Hilden. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Hilden Kai und Funky von den „Scherben“ kommen nach Hilden. Sie spielen die alten Lieder der einflussreichen deutschen Band, die in den 70er und 80er Jahren mit dem 1996 verstorbenen Sänger Rio Reiser Erfolge feierte.

Eine der einflussreichsten deutschen Bands der 70er und 80er Jahre tritt an diesem Freitag, 15. November, ab 20 Uhr, in Hilden auf. „Ton Steine Scherben“, kurz die Scherben, kommen ins Area 51 an der Furtwängelerstraße.