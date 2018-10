Tollwut: Urlaubern fehlt der Impfstoff

Amtsveterinär Kurt Molitor empfiehlt Impfungen vor allem bei Reisen in Tollwut-Länder wie Indien, in denen es viele freilaufende Hunde und Katzen gibt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hilden/Leverkusen Viele Urlauber, die in Länder mit Tollwut fahren, lassen sich vorsorglich impfen. Dieses Jahr ist der Impfstoff jedoch kaum lieferbar. Der Amtsarzt rät gar von manchen Reisen ab und Veterinäre warnen vor bestimmten Tieren.

Eine Reise nach Südafrika, das war für Ulrich Sievert (Name von der Redaktion geändert) und seine Frau schon lange ein großer Wunsch. In diesem Jahr wollen sie ihn sich erfüllen. Der Hausarzt riet dem Ehepaar jedoch dazu, sich gegen Tollwut impfen zu lassen, denn in Südafrika gebe es jede Menge frei laufende Hunde und Katzen, die als Überträger der Krankheit infrage kommen.