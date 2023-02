Prinzenpaar-Empfang der Rheinischen Post Steffi II. und HP I. aus Hilden feiern mit der RP in Düsseldorf

Dort gaben sich die Dreigestirne und Prinzenpaare die Klinke in die Hand. Antenne-Düsseldorf-Moderator und Ex-Prinz Christian Zeelen führte entspannt durch das Programm, die Prinzenpaare plauderten aus ihrem Alltag, einige sangen auch ihr Sessionslied. Steffi II. und HP I. standen auf der Bühne Rede und Antwort. Der Prinz – im echten Leben Chef der Hildener Feuerwehr – verriet beispielsweise, dass er früher als Kind auch schon mal als Feuerwehrmann verkleidet war, aber auch gerne als Cowboy oder Indianer Karneval verbrachte – oder als Oma. Steffi II. stammt aus einer echten Karnevalsdynastie und erzählte, dass ihr Urgroßvater Jakob Weidmann den Karnevalsausschuss in Hilden mitgegründet hat. Beide freuen sich schon sehr auf den Höhepunkt der Session, den Rosenmontagszug in Hilden. Bis dahin haben sie aber noch einige Termine in ihrem Kalender stehen. Rund 35, wie HP I. erklärt.