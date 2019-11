Hilden : Tobias König aus Hilden ist neuer „Masterchef“

Hilden Er hat es geschafft: Der Hildener Tobias König hat am Montagabend das Finale der Sendung „Masterchef“ gewonnen. Er setzte sich in dem TV-Format des Bezahlsenders Sky gegen Katharina durch.

Tobias hat die Jury mit seinem fünfgängigen Menü überzeugt: Als Amuse Bouche servierte er geflämmte Wassermelone mir Estragon, Garnele, Feta und Pesto. Als delikate Vorspeise servierte er Erbsen-Minz-Creme, confierter Lachs, Limettenschaum und Gurken-Apfelsalat. Im Zwischengang kredenzte er Ravioli mit Eidotter gefüllt an einem Schaum von Steinpilzragout. Der Hauptgang begeisterte die Jury mir Kalbsrücken an Blumenkohlpüree und Passionsfrucht und zum Dessert wurde ein Basilikumeis an einem weißen Schokoladenkuchen und einer Himbeermousse gereicht.