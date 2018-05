Hilden: Tierheim warnt vor Internet-Händlern

Hilden Das Beispiel einer Hundebesitzerin, die ihren Welpen sterben sah, schockiert.

Es geht um skrupellose Händler, die todkranke Welpen aus dem Ausland über Internetplattformen verkaufen. "Die Tiere werden als angebliche Familienhunde angeboten, die in Wahrheit oft todkrank sind und mit denen man nur das schnelle Geld machen möchte", berichtet Alexandra Hinke vom Hildener Tierheimverein.

Auf der Homepage der Tierschützer heißt es: "Bitte unterstützt diese Händler nicht! Geht in euer örtliches Tierheim oder sucht einen seriösen Züchter auf. Lasst die Finger von dubiosen Anzeigen, Hundefarmen, die sämtliche Hunderassen verkaufen oder Auslandswelpen, die von zwielichtigen Personen angeboten werden."

Dann folgt das Beispiel einer Familie, die ihrem Welpen "Rocky" im Februar beim Sterben zusehen musste und bis heute sehr leidet. Wörtlich heißt es da: "Ich hatte eine richtige rosarote Brille auf, als ich den kleinen Schatz in den Internet-Kleinanzeigen fand. Er war ein Labradormix und sollte zehn Wochen alt sein. Natürlich wäre er geimpft, gechipt und entwurmt. Die Schutzgebühr betrug 650 Euro - also augenscheinlich kein Billigwelpe vom Wühltisch. Ich war schockverliebt. Mir wurde der Kaufvertrag dagelassen, in dem die Chipnummer gelistet war."