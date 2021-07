Hilden : Tierheim vermittelt 93 gerettete Hennen

Legehennen stehen in Niedersachsen im Stall in einem Betrieb für die Produktion von Eiern. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hilden Der Verein „Rettet das Huhn“ hat wieder Hühner vor der Schlachtung gerettet. Das Tierheim Hilden konnte für 93 Hennen einen Platz finden.

Alle 125.000 Hühner aus Bodenhaltung sollten getötet werden, weil sie nicht mehr jeden Tag ein Ei legen mit etwa 1,5 Jahren, berichtet das Tierheim Hilden: „Wir als Tierheim waren sehr glücklich, zumindest 93 Hennen zu helfen. Wir selber können natürlich nicht so viele Tiere aufnehmen, so haben wir Plätze gesucht und auch gefunden.“ Der Verein „Rettet das Huhn“ habe auf allen möglichen Wegen versucht, für so viele Hühner wie möglich ein neues artgerechtes und liebevolles Zuhause zu finden. Insgesamt habe der Verein 3400 Hennen vermitteln können. Viele Tiere hätten Verletzungen durch die enge Haltung und Kloakenvorfälle durch die hohe Eierproduktion. Das Tierheim dankt allen Adoptanten, „die diesen armen, geschundenen Seelen ein schönes Leben bieten“. Die Tierschützer appellieren an alle Verbraucher: „Bitte gebt ein paar Cent oder Euro mehr aus, um Produkte aus artgerechter Freilandhaltung zu kaufen.“