Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Vom Ketten- zum tollen Begleithund

Sid ist geduldiger, ruhiger, konzentrierter geworden. Sitzt brav in seinem Zwinger, wenn seine Betreuer kommen, und freut sich unbändig über die gemeinsame Zeit. Läuft super an der Leine, nimmt entspannt seine Umwelt wahr. Sid liebt die Hundemädels. Bei den Rüden entscheidet Sympathie. Probleme gibt es manchmal noch mit Bewegungsreizen. Wenn zum Beispiel Fahrradfahrer zu dicht vorbeifahren, erschreckt er sich. Ansonsten ist Sid ein schlauer, lernbegieriger Hund. Mag seine Übungen, gibt Pfötchen, balanciert auf Stämmen. Und in seinem neuen Leben wurde er eine begeisterte Wasserratte. Liebt das Streicheln, das Schmusen, all das, was er nicht kannte. Zu Kindern würde Sid nicht vermittelt werden. Und noch muss er den Maulkorb tragen. Aber ein eigenes Zuhause mit lieben Menschen, die weiter mit ihm arbeiten – das hätte er sich schon verdient.