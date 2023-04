Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Herr Blümchen ist charmant

Hier im Tierheim zeigt er ein territoriales Verhalten und knabbert in seinem Stall gern auch mal das an, was nicht zum Fressen gedacht ist. „Der kleine Mann ist es einfach leid, schon so lange auf sein neues Zuhause zu warten. Wir können uns gut vorstellen, dass er bei uns im Tierheim absolut unterfordert ist und sich eingeengt fühlt,“ schätzen die Pfleger im Kleintierbereich ihren Dauergast ein. Daher wünschen sie sich für den kleinen Kerl Kaninchen-erfahrene Menschen.