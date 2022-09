Tier der Woche : Socke und Krümel sollen zusammenbleiben

Jede Woche präsentieren wir ein „Tier der Woche“ aus dem Tierheim Hilden, das zuständig ist für die Städte Hilden, Langenfeld, Erkrath und Mettmann. Heute: Socke und Krümel.

Von heute auf morgen war in der Katzenwelt von Socke und Krümel nichts mehr, wie es war. Frauchen brachte dieses Baby ins Haus. Und Socke und Krümel fühlten sich abgeschrieben. Vielleicht empfanden die beiden ihre gewohnte Wohlfühlzeit mit Spiel, Kuscheln, Fellpflege auch im Schwinden. Nun war das Baby da, und die Kater mussten in die zweite Reihe.

Socke und Krümel sind zwei ganz liebe Schätzchen. Noch etwas zurückhaltend. Was kein Wunder ist, weil sie sich nun nach ihrem vertrauten Zuhause in der Fremde zurechtfinden müssen. Langsam erwacht ihr Interesse am neuen Umfeld. Und sie haben ja einander und brauchen auch einander. Und werden nur zusammen vermittelt. Socke und Krümel sind Wohnungskatzen, wären aber sehr glücklich über einen gesicherten Balkon.