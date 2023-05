Tier der Woche Schildkröte Alfine liebt Sonne

Streifenschildkröten sind gute Schwimmer, aber auch Sonnenanbeter. Daher sollte in ihrem Aquarium ein Landteil vorhanden sein. Denn sie stammen – wie ihr Name schon sagt – ursprünglich aus China, sind aber auch in Taiwan, Hainan und Vietnam beheimatet. Die Tiere können eine Panzerlänger bis zu 25 cm erreichen. Für das Wachstum und um gesund zu bleiben, benötigen sie eine Temperatur zwischen 40 bis 45 Grad.