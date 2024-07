Tier der Woche Wissbegieriger Camillo will sich entwickeln

Zwischen den beiden wollte es nicht so recht funken. Das Herrchen der Fellnase entwickelte schließlich eine Angst, tagsüber mit Camillo die Welt zu erkunden. Kurzerhand wurden die Gassirunden der beiden in die Nacht verlegt, was zu einer Abwärtsspirale führte. Camillo entwickelte sich zu einem richtigen Chaoten – er begann, stark auf Bewegungsreize wie Jogger oder Fahrradfahrer zu reagieren und Menschen zu verbellen. Mit nur drei Jahren wurde Camillo im Juli 2022 schließlich im Tierheim Hilden abgegeben. Dort wollte man ihn nicht aufgeben – durch unermüdliche Arbeit der Gassigänger, Hundepfleger und Hundetrainerinnen half man Camillo zurück in ein zufriedenes Hundeleben.