Tierheim Hilden: Rasse schützt vor Tierheim nicht

Langenfeld/Monheim Morgen ist Tag des Mischlingshundes. Promenadenmischungen gelten noch immer als robuster.

Mielke Man sagt, Mischlinge sind nicht so anfällig für Krankheiten wie Rassehunde. Das stimmt aber nur bedingt und lässt sich nicht verallgemeinern. Im Prinzip gibt es keine gravierenden Unterschiede zwischen Mischlingen und reinrassigen Hunden. Jedoch sind mittlerweile viele Hunderassen überzüchtet. Das trifft zum Beispiel auf Mops und Bulldogge zu. Die sind in Mode, weil der Mensch sie schön findet. Für die Tiere bedeutet es aber, dass durch die Überzüchtung Krankheiten gefördert werden und sie nicht mehr so leistungsfähig sind. Weil sie beispielsweise wie der Mops nicht mehr so gut Luft bekommen.