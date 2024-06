Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Nala und Balu suchen ein gemeinsamen Zuhause

„Im Gegensatz zu Nala weiß er sich gegen Versuche, ihn anzufassen, massiv zur Wehr zu setzen. Auch wenn er sich inzwischen neugieriger zeigt an seiner Umgebung, Anfassen ist nach wie vor tabu. Daher suchen wir für das flauschige Geschwisterpaar Kaninchen-erfahrene Menschen, die wissen, wie man mit solchen Charakterköpfchen umgeht. Kinder sollten auf keinen Fall im neuen Zuhause leben“, erklärt Kleintier-Pflegerin Nina Woyte. Sie weist darauf hin, dass für das Geschwisterpaar nur ein Zuhause in Frage kommt, das den beiden viel Platz in einer Außenhaltung bieten kann. Denn je größer der Auslauf ist, desto geringer ist das Stresslevel der Tiere, die trotz ihrer „Größe“ viel Platz und Bewegungsmöglichkeiten brauchen.