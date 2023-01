Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Maja – ein charmantes Mädel

Entscheidet man sich für das Abenteuer „Katze“ mit all seinen bunten Facetten, werden Herz und Seele gewärmt. Unsere Samtpfoten sind immer da, warten auf uns. Sie sind zugleich Ruhepol, Tröster und bringen mit ihren Kapriolen gute Laune ins Haus. So, wie die zwei süßen Katzenmädels Maja und Eule, die bestimmt sofort in die Herzen ihrer neuen Menschen tapsen.