Tier der Woche Zwergkaninchen Sina hofft auf eine weitere Chance

Das Tierheim Hilden (Im Hock 7) sucht jederzeit für alle Tiere, die gerade in seiner Obhut sind, ein schönes Zuhause, in dem sie alt werden können. Steckbriefe der Tiere finden sich auch auf der Homepage (tierheim-hilden-ev.de). Besuchstermine für ein Kennenlernen von Sina oder anderen Tieren können unter der Telefonnummer 02103 54574 oder per E-Mail (info@tierheim-hilden-ev.de) vereinbart werden.