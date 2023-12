Kein Tier lebt länger im Tierheim Hilden Jacky sucht seit sechs Jahren ein neues Zuhause

Info

Der Tier- und Naturschutzverein betreibt das Tierheim im Hock 7 an der Stadtgrenze zu Düsseldorf. Neben Hilden ist es für Erkrath, Langenfeld, Monheim und Mettmann zuständig. Telefonisch erreichbar ist es unter der Nummer 02103 54574. Die Internetseite ist unter www.tierheim-hilden-ev.de zu finden. Öffnungszeiten Mo: 15-18 Di, Mi, Fr & Sa: 14-17 Uhr, nur nach Terminvereinbarung – ausgenommen samstags. Do, So, an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember bleibt das Tierheim geschlossen.