Tier der Woche Hund Simba sucht Vertrauen und Sicherheit

Der aufgeweckte Simba ist nicht das erste Mal in der liebevollen Betreuung der Mitarbeiter des Hildener Tierheims. Obwohl er erst im Juli 2019 geboren wurde, hat er schon einige Stationen durchlaufen. Schon als Welpe wurde er vom Hildener Tierheim in vermeintlich feste Hände vermittelt, kam 2022 kurzzeitig zurück ins Tierheim und wurde im Anschluss von den Eltern des Vorbesitzers wieder übernommen. Doch auch dieses Mal sollte es für den kleinen Racker nicht klappen. Beim Ballspielen kam es zu einem Vorfall – was in einem erneuten Abgeben im Tierheim resultierte.