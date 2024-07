Tier der Woche Sanfter Riese sucht ein Zuhause

Trainierte Brustmuskulatur und stolzer Gang – Pablo macht ordentlich was her. Mit seiner Schulterhöhe von ungefähr 65 Zentimetern macht der unkastrierte Rüde deutlich: Herrchen oder Frauchen brauchen Kraft. Geboren wurde der Dogo Argentino 2019 in Bulgarien – viel mehr ist über seine Vorgeschichte leider nicht bekannt. Was bis heute allerdings deutlich erkennbar ist, sind die schlecht kupierten Ohren des freundlichen Hundes. Immer wieder hat er Probleme mit ihnen. Dazu kommen Futter-Unverträglichkeiten und Hautprobleme, die mit einer angepassten Ernährung mit Spezialfutter und Medikamenten allerdings gut unter Kontrolle zu halten sind.