Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Hündin Tigra ist Liebling der Gassigänger

Hündin Tigra hat in ihrem zehnjährigen Leben schon so einiges mitmachen müssen. Sie kam aus dem Ausland, wo sie sieben Jahre als Kettenhund ihr Leben fristen musste. Daher kannte sie rein gar nichts, als sie bei ihren ehemaligen Besitzern in Deutschland ankam. In geschlossenen Räumen auf Laminat oder Fliesen zu gehen, machte der Hündin solche Angst, dass sie sich in ihrer Transportbox verkroch. Später legte sie ein territoriales Verhalten an den Tag, sodass die Mitglieder des Mehrgenerationen-Haushaltes sie zunächst zur Pflege in die Obhut des Tierheims gaben, sie dann schließlich zur Adoption freigaben nach einem erneuten Versuch, sie in den Haushalt zu integrieren.