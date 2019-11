Rund 1000 Besucher beim Weihnachtsmarkt : Tierheim Hilden hat viele Unterstützer

Hilden Seit sechs Jahren erfreut sich der Weihnachtsmarkt des Tierheims Hilden großer Beliebtheit. So wie das Tierheim selber einen großen Einzugsbereich hat (es nimmt Fundtiere aus Hilden, Erkrath, Langenfeld, Mettmann und Monheim auf), so kommen auch menschliche Besucher gerne aus den Nachbarstädten zum voradventlichen Basar.

Mit dem Termin im November (23.11.2019) ist der Tier- und Naturschutzverein recht früh dran, aber das hat seine Vorteile: Nicht so kalt, nicht so früh dunkel und nicht so viel Konkurrenz wie im Advent. Auch dieses Jahr war der Weihnachtsmarkt wieder gut besucht, nur Stammgast Regina Wedding, stellvertretende Bürgermeisterin von Erkrath, wurde schmerzlich vermisst.

„Die rund 1000 Besucher verteilen sich über den Tag, so dass es sich nicht so knubbelt“, freut sich Heimleiter Thomas Mielke. Der Weihnachtsmarkt wird vom gesamten Team aus Vorstand, zehn Angestellten und fast 30 Ehrenamtlichen vier Tage lang vorbereitet. „Vor sechs Jahren sind wir mit selbst gemachten Adventskränzen gestartet, das hat sich schnell herumgesprochen“, erzählt Mielke. Heute seien die Gestecke so beliebt, dass sich eine halbe Stunde vor Öffnung lange Schlangen vor dem Tor bilden. Doch auch danach verweilen die Gäste gerne bei Glühwein, Kürbissuppe und anderen saisonalen Spezialitäten. Neu im Angebot sind die Waffeln in herzhafter Ausführung, entweder vegan oder mit Käse und Speck. Tierhalter stöbern gerne beim „Tiertrödel“ nach Zubehör Und am Weihnachtswunschbaum kann jeder für ein Tier seiner Wahl etwas Gutes tun.