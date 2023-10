Tierschutz in Hilden Dolys Schicksal ist kein Einzelfall

Diese Bilder schockieren: Mit Doly hat das Tierheim Hilden einen Hund aufgenommen, dem es richtig schlecht geht. Der Vierbeiner kam in einem völlig verwahrlosten Zustand an. „Ihre Zähne sind so vergammelt und entzündet, dass der Eiter sich seinen Weg durch die Wange gefressen hat“, berichtet Günter Dehnert, Vorsitzender des Tier- und Naturschutzvereins Hilden. Seiner Einschätzung nach kann sich ein solcher Prozess nicht binnen weniger Tage vollziehen. Das Tier muss also über einen längeren Zeitraum vernachlässigt worden sein.