Brut- und Setzzeit beginnt Tierheim appelliert, Jungvögel in der Natur zu lassen

Wer etwas Geduld aufbringe und die unbeholfenen Jungvögel beobachte, könne meist feststellen, dass sie weiterhin von ihren Eltern betreut und gefüttert werden. „Solange menschliche Beobachter sich jedoch in der Nähe der Jungtiere aufhalten, kehren die Altvögel nicht zu diesen zurück. Wer einen solchen kräftig wirkenden ,Waisen‘ findet, sollte ihn am besten in Ruhe lassen oder wenn erforderlich, zum Beispiel bei Gefahr durch Katzen oder Straßenverkehr, an einen geschützten, nicht zu weit entfernten Ort, wie etwa eine Hecke, umsetzen“, so der Tierschutzvereinsvorsitzende weiter. Noch nackte Jungvögel sollten möglichst vorsichtig ins Nest zurückgesetzt werden. „Vögel stören sich im Gegensatz zu manchen Säugetieren nicht am menschlichen Geruch. Jungvögel werden daher auch nach dem Umsetzen wieder von den Alttieren angenommen und versorgt“, so Dehnert.