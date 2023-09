Umweltschutz in Hilden Kinder bauen Gehege für Igel und Vogelhäuser

Konkret geht es darum, ein Auswilderungsgehege für Igel zu bauen. Verletzte oder kranke Tiere sollen dort gesund gepflegt werden. Sie werden schonend an die Witterung und Geräusche ihres natürlichen Lebensraumes herangeführt. Außerdem werden an dem Aktionstag Vogelhäuser gebaut. Diese können die Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren gerne mit nach Hause nehmen und zum Beispiel in den Garten der eigenen Familie stellen, damit die Vögel dorthin gelockt werden. Wer teilnehmen möchte, schickt mit Erlaubnis seiner Eltern bis zum 9. September eine E-Mail (info@tierheim-hilden-ev.de). Den Dienst an der guten Sache macht das Tierheim damit schmackhaft: Wie jeden Samstag werden im Café der Einrichtung Kaffee und Kuchen angeboten.