Tier der Woche aus dem Tierheim Hilden Dalmatiner-Mix Duke liebt Bälle

„Viel mehr können wir leider nicht über Dukes Vergangenheit sagen. Leider wissen wir nicht, ob er sich in seinem neuen Zuhause mit Kindern verträglich zeigen würde. So wie wir ihn bisher im Umgang mit Menschen erlebt haben, würden wir schon davon ausgehen. Uns Tierpflegern und seinen Gassi-Gängern gegenüber zeigt er sich durchweg freundlich“, so Tierpflegerin Svenja Switala.