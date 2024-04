Tier der Woche Zweiter Anlauf für den Mischlingsrüden Simba

Mit Simba, dem hübschen Mischlingsrüden, stellen wir zum zweiten Mal ein „Problemfellchen“ vor, das den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr am Herzen liegt. „Simba hat ein Problem, ein Aggressionsproblem, das wollen wir an dieser Stelle gar nicht verschweigen, daher suchen wir als neue Besitzer sehr hunde-erfahrene Menschen, die aus vollster Überzeugung dazu stehen, dass sie viele Stunden Arbeit in ihn investieren müssen, um ihm die souveränen Herrchen und/oder Frauchen zu sein, die der Traumkerl mit der Vorgeschichte, die ihn zu dem unsicheren Hund gemacht hat, der diese Unsicherheit mit Aggression zu überspielen versucht gemacht hat“, erklärt Alexandra Wehnert. Simba wurde erstmals 2019 als Welpe vermittelt. Nach nur einem Jahr kam er zurück ins Tierheim, wurde dann kurz darauf an die Eltern der ersten Adoptanten vermittelt. Im März des letzten Jahres kam es beim Spielen mit einem Ball zu einem Beißvorfall. Daraufhin wurde der Simba erneut ins Tierheim gebracht.